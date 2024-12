América de Cali se ilusiona con incorporaciones de alto nivel en este mercado de fichajes y uno de los nombres que suena con fuerza para llegar al equipo es el de Eduardo Vargas. Ya se ha hablado mucho sobre la posible llegada del delantero chileno, pero han salido a la luz algunos detalles que aclaran un poco la situación con el jugador.

Hay mucha decepción en la hinchada de América de Cali por cómo se dio el final de la temporada. Sin embargo, la evolución del equipo a lo largo del año fue positiva y los fanáticos tienen razones para ilusionarse de cara al próximo año. Esto, en parte, por los rumores de mercado.

En los últimos días ha sonado con fuerza la posibilidad de que el chileno, Eduardo Vargas tome el lugar que dejó Adrián Ramos en el plantel. El jugador acaba su contrato con Atlético Mineiro y no vería con malos ojos su llegada al fútbol colombiano si este arma un plantel competitivo.

Esto se sabe sobre Eduardo Vargas y América

En medio de los rumores, ha salido el periodista Mariano Olsen a dar algunas aclaraciones en Es Un Hecho de As Colombia. Este confirmó el interés de Jorge ‘Polilla’ Da Silva en el futbolista chileno, pero hizo una clara advertencia a los hinchas de América.

Olsen confirmó el interés del club en Eduardo Vargas. “Me dicen algo del delantero chileno de Selección, que está jugando en otro país y es un jugador interesante. Interesa mucho, pero aún no ha hablado con Polilla Da Silva. Me refiero a Eduardo Vargas y esta versión surgió desde Chile. Me dicen que al Polilla le gusta y que necesita un jugador de esa jerarquía“.

Sin embargo, el periodista hizo énfasis en que Vargas comparte representante con Arturo Vidal. Vale recordar que el volante sonó fuertemente como refuerzo en el mercado anterior y, después de semanas de especulaciones, este terminó concretando su vuelta al fútbol chileno.

“No se sabe el futuro de (Rodrigo) Holgado. Él no está cómodo y quizá le gustaría irse. Vamos a ver si lo de Vargas no termina como lo de Arturo Vidal, tanta novela para nada, y ambos tienen el mismo representante, por lo que hay que tomar las cosas con pinzas” aclaró.