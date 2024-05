La Copa América 2024 empieza a tomar temperatura y uno de los equipos llamados a ser protagonista es el actual campeón del torneo y de la Copa del Mundo, la Selección Argentina. ¿Cuál es la mentalidad con la que llegan? Emiliano ‘Dibu’ Martínez lo hizo saber con una advertencia a Luis Díaz y a todos los rivales en el certamen continental. ¡Oh, oh!

Mientras que Argentina quedó en el Grupo A con Perú, Chile y Canadá, la Selección Colombia integra el Grupo D con Brasil, Paraguay y Costa Rica. Esto quiere decir que ‘Lucho’ Díaz solo podría tener la revancha contra ‘Dibu’ Martínez en la final de la Copa América o en el partido por el tercer puesto.

En la afición colombiana sigue intacto aquel recuerdo del 6 de julio de 2021 cuando la Tricolor estuvo cerca, muy cerca de ganarle a la Selección Argentina de Lionel Messi y compañía. Díaz empató el partido con un gol al minuto 16 del segundo tiempo y aquella semifinal de Copa América se definió por penaltis. En ese momento, apareció Emiliano Martínez para insultar e intimidar a los jugadores colombianos.

‘Dibu’ le atajó los penaltis a Yerry Mina, Davinson Sánchez y Edwin Cardona, e insultó a Miguel Ángel Borja con frases como “te gusta esperar a vos, cagón. Estabas hablando en el entretiempo”“. Argentina le ganó a Colombia por tres goles a dos en penales y terminó siendo el campeón de la Copa América 2021 luego de vencer a Brasil en la final. Y van por el bicampeonato…

Dibu Martínez y Luis Díaz jugarán la Copa América 2024. (Foto: Imago)

Emiliano Martínez venía de hacerle una firme advertencia a Colombia, Brasil y a todos los rivales en la Copa América 2024 al confesarle al canal D Sports (Deportes) que “mi meta es la Copa América, después que pase lo que pase. Como yo, piensa el 90% del plantel. Va a ser un mini Mundial“. Ahora, ‘Dibu’ redobló la apuesta con un mensaje para Luis Díaz y compañía.

Dibu le hace una advertencia a Díaz y a todos los rivales de la Copa América

En una entrevista con ESPN, ‘Dibu’ Martínez habló fuerte y claro sobre la mentalidad con la que jugará el torneo de selecciones más antiguo en el mundo: “Primero, quiero entrar a la Champions con el Aston Villa o ganar el título (Conference League), y después voy a ganar la Copa América. No podemos saltar pasos. Nunca salté pasos. A mí me dio el privilegio y la estabilidad en el arco de la Selección por ganar la Copa América. Esta Copa América va a ser un mini Mundial con gente, la anterior jugamos la final en el (estadio) Maracaná con 20.000 o 15.000 personas por el covid. Esta va a ser mi primera Copa América con los estadios llenos, así que la tomo como si nunca hubiera jugado un partido con la Selección (…) Me hubiese gustado tener un poco más el arco en cero, pero me lo guardo para la Selección en la Copa América“.

¿Cuándo debutan Colombia y Argentina en la Copa América 2024?

El primer partido de la Copa América 2024 será el debut de la Selección Argentina. Leo Messi y compañía jugarán contra Canadá el jueves 20 de junio a las 7:00 P.M. hora colombiana. Por su parte, el estreno de Colombia y Luis Díaz es contra Paraguay el lunes 24 de junio a las 5:00 P.M.