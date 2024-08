Lo que se sabe del supuesto conflicto entre Néstor Lorenzo y Yerry Mina

Por ahora, Yerry Mina se alista para su debut en la Serie A 2024/2025, el primer partido será contra la Roma en la Arena Cerdeña. La idea no es otra que ganarse la titular del club italiano.

Sin embargo, Mina se puede mantener en el radar si hay lesiones de los tres primeros o si su continuidad en Europa es latente y la puede conservar, para pasar por el radar de Lorenzo y ser evaluado. Hasta el momento, no se tiene más información sobre el supuesto conflicto.

Misma versión expresaron los periodistas Paolo Arenas y Tito Puccetti: “A pesar de no estar confirmada la pelea, se cree que existió algún conflicto entre el jugador y el cuerpo técnico, presumiendo una posible división en la interna de la Tricolor”, se lee en la Revista La Liga.

¿PELEA ENTRE YERRY MINA Y NÉSTOR LORENZO? Informaron En La Jugada, de RCN, que no gustaron los comportamientos de Yerry Mina durante la Copa América. Esto porque perdió su posición. También dijeron que el DT de la Selección está pensando en convocar a Juan David Cabal.

Lamentablemente, las cosas no fueron así. Un gol de Lautaro Martínez en el alargue en la final en Miami, le permitió a la Selección Argentina levantar el trofeo, ratificando que es el mejor equipo de la actualidad. James Rodríguez fue el MVP del certamen, Richard Ríos sorprendió, Jefferson Lerma cumplió y Dávinson Sánchez se ratificó en la defensa, pero nada de esto puede curar la herida en el corazón de los colombianos.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.