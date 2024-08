La FIFA desempolva uno de los videos más vistos en la historia de Colombia

“Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías. Tu fiel asistidor…”, dice el posteo de la FIFA en Instagram, haciendo énfasis a una canción famosa de reggaetón, con la foto de James Rodríguez al momento de cobrar un tiro de esquina. Inmediatamente, los me gusta no se hicieron esperar.

Un video que le eriza la piel a todo Colombia. No más con ver los toques de Carlos Valderrama y la gran definición de Freddy Rincón, el país fue alegría en el Mundial de Italia 1990, en el memorable juego ante Alemania, por la tercera fecha de la fase de grupos. Este agónico empate le sirvió a la Selección para clasificar a los octavos de final.

La Selección Colombia sigue llamando la atención del fútbol mundial. Su última participación en la Copa América la volvió a colocar en el radar del planeta y hay muchos que les hubiera gustado con el trofeo. Un gol de Lautaro Martínez impidió el sueño ‘Tricolor’ y Argentina fue la que celebró en Miami. Eso no fue impedimento para que la FIFA desempolvara uno de los videos más vistos en la historia del país con Freddy Rincón como protagonista.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.