Por otra parte, la Selección Argentina no fue a Phoenix ni a Santa Clara, siendo Houston la ciudad más alejada de la Costa Este que visitó, no tiene el kilometraje de Colombia y pudo evitar las altas temperaturas del sur, pues fue a Nueva York y también será su segundo partido en Miami. Asimismo, se debe tener en cuenta que la ‘Tricolor’ tiene un día menos de descanso que el equipo de Messi.

Por si fuera poco, el invicto sigue creciendo, acumula 28 partidos sin perder en su era y está ante el juego de la historia. Por otra parte, la Selección Argentina también se alista para trascendental juego que le permitirá a Lionel Messi ilusionarse con la segunda Copa América para su palmarés. Al frente está James Rodríguez, Luis Díaz y una banda que tiene hambre de título y no se la colocará fácil.

Será la primera final del entrenador Néstor Lorenzo con la Selección Colombia. Es algo muy especial, debido a que se medirá ante su país de origen. Hasta el momento, la campaña del estratega es impecable y ha hecho un buen torneo que le mantiene en el favoritismo. No es un secreto que ha podido encontrar el equipo ideal en medio de largas listas de pre-convocados y ahora, para muchos, es uno de los que mejor juega en esta Copa América.

