Sin duda, el nivel de Jefferson Lerma le permite estar en este once i deal. El volante de El Cerrito, Valle del Cauca, sigue demostrando su destreza en el juego aéreo y se apuntó el gol que le permitió a la Selección Colombia ganar ante Uruguay en Charlotte. El otro que está en la formación ideal de la Conmebol es Luis Díaz, debido a su entrega, solo en la segunda parte en el frente de ataque, donde le tocó ser nueve y hacer la épica de evadir a tres o cuatro rivales para mantener la pelota lejos del arco de Camilo Vargas.

Luis Díaz y Dávinson Sánchez celebran el gol con Lerma. (Photo by Tim Nwachukwu/Getty Images)

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.