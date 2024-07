El triunfo por la mínima ante Uruguay marcó no solo la clasificación de Colombia a la final de la Copa América 2024, sino un hito nunca antes alcanzado por el seleccionado: su mejor racha de partidos consecutivos sin derrotas.

En la rueda de prensa, el técnico Lorenzo habló de lo que espera de cara a la final contra Argentina , donde mandó toda la responsabilidad al equipo de Lionel Messi. Néstor aseguró que el plan que tiene es el de seguir jugando de la misma manera en la que lo han hecho hasta el momento, por lo que no piensa cambiar su estilo por el rival e irá por la victoria.

