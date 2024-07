Finalizado el partido Colombia vs. Brasil, Endrick fue y buscó a su amigo del Palmeiras, Richard Ríos, y le dio un abrazo.

El emotivo abrazo de Endrick y Richard Ríos finalizado el partido Colombia vs. Brasil

“Es que yo siento que ustedes son los que ponen eso, de quién puede jugar, usted por qué no juega… Si todos estamos aquí en la selección, es porque puede jugar cualquiera, todo está muy bien, ya lo dije una vez, el que juega es porque el entrenador ve que puede jugar, que lo necesita para ese partido… No nos pongan así en controversia, porque nosotros estamos bien y estamos felices”, dijo Ríos.

Tras el partido con Costa Rica quedó expuesta la queja de Richard Ríos con la prensa colombiana. Por el buen desempeño y la titularidad que se ganó en el equipo, un periodista lo buscó en la zona mixta y le quiso tirar un halago al jugador, haciendo énfasis que él debería ser el dueño del puesto. Estas palabras no le gustaron a Ríos.

Richard Ríos, volante de la Selección Colombia. (Photo by Omar Vega/Getty Images)

Se sabe que uno de sus mejores amigos en el Palmeiras es Endrick, la joya del fútbol brasileño que jugará en el Real Madrid la temporada 2024/2025, es el que sigue tras Vinicius y Rodrygo y su fútbol promete en Europa. Finalizado el juego Colombia vs. Brasil, no lo dudó y fue lo abrazó mientras Richard Ríos hablaba con la prensa brasileña.

El volante revelación de la Selección Colombia, al que muchos no conocían y que ya se ganó la titularidad en el equipo de Néstor Lorenzo, que incluso ha tenido que criticar a la prensa por algunos comentarios en la Copa América. Richard Ríos, volante de Palmeiras, vive un gran momento deportivo y cada vez más fortalece el tándem con Jefferson Lerma. Su funcionamiento tiene feliz a Néstor Lorenzo en medio de una sana competencia con Mateus Uribe y Kevin Castaño.

