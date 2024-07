Colombia vs. Brasil en vivo online: Grupo D – Copa América 2024

El partido Colombia vs. Brasil está programado para las 8:00 pm, hora colombiana, en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Apenas inicie el juego, podrá disfrutar el minuto a minuto a través de BOLAVIP.

Por su parte, el cuerpo técnico no le teme a las amarillas y Richard Ríos sigue presente en el tándem con Jefferson Lerma, más Carlos Cuesta, quien continúa en la dupla con Dávinson Sánchez.

Jefferson Lerma y Richard Ríos serán titulares contra Colombia. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

Con la nómina titular confirmada, Colombia va por el triunfo ante Brasil, aunque hay algunas sorpresas en el once inicial, como el cambio de Johan Mojica por Déiver Machado y se mantiene Jhon Córdoba como único nueve de área. Se creía que Rafael Santos Borré iba a estar, pero Lorenzo cambió de opinión.

