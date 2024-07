Karol G le mandó un gran guiño al lateral Daniel Muñoz durante el himno nacional antes de la final Colombia vs. Argentina en Miami.

Era de esperar que el jugador estuviera en las gradas, en zona especial del estadio, pero sorprendió desde un lugar privilegiado, donde habitualmente hay hinchas y no jugadores. Hubo algunos cuestionamientos en las redes sociales por mostrarse desde el palco, pero todo habría sido por invitación de los mismos cantantes.

Karol G cantando el himno nacional. (Photo by Maddie Meyer/Getty Images)

El detalle de Karol G es que utilizó la camiseta de la Selección Colombia con la dorsal ’21’, mismo número que usa Daniel Muñoz. Mientras el lateral estaba ausente en el once inicial, la cantante no olvidó al futbolista que aportó goles que facilitaron la tarea de la ‘Tricolor’ en la Copa América 2024.

En la previa de la final en Miami, que se retrasó por algunos comportamientos alterados y fallas en la logística, los ojos también estaban puestos en el himno nacional de Colombia que entonó la cantante Karol G. La letra se escuchó al unísono con los fanáticos que asistieron al estadio y en medio hubo un detalle que no pasó desapercibido. La artista paisa le mandó un gran guiño al lateral Daniel Muñoz.

