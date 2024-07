El próximo miércoles, 10 de julio, Uruguay y Colombia cruzarán sus caminos en la Copa América 2024 para saber cuál de las dos selecciones estará en la gran final del campeonato. Previo a este compromiso, Marcelo Bielsa atendió a los medios de comunicación y lo hizo con un semblante lleno de ánimo y confianza. Aunque tiene bajas en su equipo, confía en los jugadores que llevó a Estados Unidos para sortear este tipo de obstáculos. Sin embargo, fue coherente con su discurso y no dejó de elogiar el gran momento que atraviesa su próximo rival.

Marcelo Bielsa sabe que el partido contra la Selección Colombia no será nada sencillo, al menos no desde la previa. El entrenador argentino reconoció que la buena racha de resultados que tiene el equipo de Néstor Lorenzo puede ser un factor determinante en el desenlace del juego. La Tricolor viene muy motivada por su invicto y competir contra un rival tan ilusionado no es nada sencillo.

Marcelo Bielsa y su análisis previo del juego entre Uruguay y Colombia

El DT de Uruguay le dedicó un capítulo importante de análisis en su rueda de prensa a la Selección Colombia. Aseguró que tiene muy estudiado al equipo de Néstor Lorenzo y elogió la enorme cantidad de partidos que llevan sin perder un solo partido. Más allá de cualquier comentario técnico o táctico, aseguró que a los charrúas les espera un partido de alto vuelo ante la Tricolor.

“Es un rival de entidad que arrastra una racha de resultados positivos, que hay conocimiento entre plantel y el entrenador. Por supuesto que haber jugado con Brasil se puede interpretar de una sola manera, competencia de máxima exigencia y Colombia también es una competencia de máxima exigencia”.

Marcelo Bielsa y su ‘plan’ para enfrentar a Colombia

Durante esa misma rueda de prensa, le preguntaron a Marcelo Bielsa sobre la posición que tendrá Uruguay ante la Selección Colombia. Más concretamente sobre la actitud que tomará el equipo apenas empiece el partido. La última vez que se enfrentaron, fue en Barranquilla: los charrúas no negociaron espacios y fueron defensivos. Parece que el plan ahora cambiará y así lo reveló el propio entrenador argentino.

“Siempre preguntan por el plan B. No hay. Hay un plan A, que hay que hacerlo lo mejor posible. Un equipo compacto planea atacar porque significa dominar, pero si no puede, tiene que saber defender. Nosotros atacamos mejor y Colombia ataca mejor de lo que defiende y defendemos, pero sabemos que tenemos que defender y después Dios dirá”.