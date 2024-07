Asimismo, al finalizar el partido en Charlotte, la Conmebol le dio el título de FINALISTA, así en mayúsculas. Toda una realidad. Pero también lo llamó “capitán”, una característica que cumple al portar el brazalete y no solo eso, sino que lo siente. Alega, exige ‘derechos’ en la cancha, discute, planea, ejecuta. Un líder total.

James Rodríguez celebra la victoria ante Uruguay. (Photo by Tim Nwachukwu/Getty Images)

La Conmebol no se cansa de elogiarlo y darle reconocimientos, que los tiene bien merecidos. James Rodríguez sigue enfocado y va para el mismo. Él quiere ser campeón con la Selección Colombia. Sufre y celebra como nadie. Tras Uruguay, por ejemplo, quedó una fotografía para la historia con el llanto por felicidad y el abrazo con Luis Díaz y Juan Fernando Quintero.

Él siente el poder de la camiseta ‘Tricolor’ y que es su momento. Tiene el cariño y respeto de los compañeros, que lo reconocen como el capitán. Es un maestro desde el interior de la cancha y a balón de detenido. Muy bien lo dijo Conmebol, es el “señor de las asistencias”. Y no solo eso, la entidad del fútbol sudamericano le ha dado varios títulos o apodos que son virales y se acercan a la realidad.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.