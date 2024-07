Cuando algunos futbolistas uruguayos iban saliendo hacia los camerinos, no aguantaros a los hinchas de Colombia , por lo que se metieron a la tribuna y se fueron a los golpes con varios fanáticos del cuadro ‘cafetero’, suceso que sin duda no pasó desapercibido y ya es viral en las redes sociales.

“Te lo digo ahora en vivo porque sé que lo van a cortar. Ojalá que los que están organizando esto tengan un poco más cuidado. Es todo un desastre, nuestra familia está sufriendo por culpa de algunos que se toman dos vasos de alcohol y no saben tomar “, completó el futbolista del Atlético de Madrid.

Jugadores de Uruguay vs. Hinchas de Colombia.

Mala situación. Fue una completa locura lo que se observó en el estadio de Charlotte entre hinchas colombianos y jugadores uruguayos. Marcelo Bielsa fue el último en darse cuenta de lo que estaba sucediendo. En conferencia de prensa, el Loco relató su visión de lo sucedido: “No vi todo lo que pasó, creí que el incidente había terminado con una disputa que se produjo en la mitad de la cancha y cuando vi que eso se había resuelto me fui al vestuario”.

La Selección Uruguay no pudo ni siquiera empatar y no supo aprovechar la ventaja numérica sobre el campo por casi una hora de juego. La Selección Colombia fue eficiente y ganó 1-0, se mantiene la racha y lo más importante, se clasificó a la final de la Copa América 2024. Más allá del resultado, el drama para los uruguayos se intensificó al finalizar el partido, cuando algunos futbolistas fueron a las tribunas y se dejaron provocar por hinchas colombianos.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.