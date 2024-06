No pasó para nada desapercibido el gesto. Al minuto 93, en un despeje de pelota, Yerry Mina hizo de las suyas y antes de rematar, hizo una previa bastante particular. Trotó en puntas, se mandó extraño baile y pasos cansinos hasta que por fin remató. Para muchos, el defensa caucano es un “payaso”. Juzguen ustedes.

Yerry Mina, defensa colombiano. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

Cabe recordar que los dirigidos por Néstor Lorenzo llegaron al debut como favoritos no solo al primer lugar del grupo, sino al título de la Copa América 2024. La racha, más la sincronización táctica, le permite al equipo nacional tener la etiqueta junto a Argentina, Brasil y Uruguay. Los goles de Muñoz y Lerma en Houston son suficientes para tomar confianza y seguir al frente en la competencia.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.