Antes del debut de Colombia en la Copa América, Dibu Martínez hizo un reclamo público por el estado de la cancha en Argentina vs. Canadá.

La espera terminó y el balón empezó a rodar en la Copa América 2024. Bueno… No rodó como los jugadores de la Selección Argentina querían contra Canadá y esto se hizo público por medio de un duro reclamo por parte de Emiliano ‘Dibu’ Martínez. Todo esto antes del debut de Colombia en el torneo continental.

Argentina debutó en la Copa América con una victoria por dos goles a cero y ‘Dibu’ Martínez le dijo al periodista Gastón Edul, del canal TyC Sports, que jugaron contra una “Canadá fuerte que tiene buenos delanteros y buenos jugadores en una cancha que fue un desastre. La verdad nos complicó un poco y podríamos haber metido muchos más goles”. Ya se empieza a intuir por dónde venía el reclamo.

Edul quiso recalcar el reclamo del argentino y le preguntó: “¿Estaba tan mal la cancha”. La respuesta de Emiliano ‘Dibu’ Martínez sería contundente: “Sí, un desastre. Ibas corriendo e ibas saltando (…) Cuando no liquidas los partidos la gente se te va a venir, no tiene nada que perder, pero viste que Angelito (Di María) quedó uno a uno contra el arquero y término definiendo con derecha porque no podía llevarla (la pelota) al pie lo mal que picaba. Tenemos que mejorar ese aspecto, sino la Copa América siempre va a ser un nivel un poco más bajo que la Eurocopa”.

El entrenador de Argentina reveló lo que hicieron con la cancha de Argentina vs. Canadá

“Hace 7 meses sabemos que vamos a jugar acá y cambiaron el césped hace dos días. No jugamos en una cancha decente. Se pareció a Arabia (Mundial Qatar 2022) pero con la diferencia que ahí jugamos en un campo apto. No se puede así”, afirmó Lionel Scaloni, DT de Argentina, en conferencia de prensa.