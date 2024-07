“Si hubiéramos defendido mejor con la línea de cinco, no hubieran tenido esas facilidades. Los dos primeros goles fueron a balón parado. No hay excusas”, lamentó el técnico de Panamá tras el 5-0 de Colombia.

“Estoy orgulloso de mis jugadores por lo que han conseguido en esta Copa América. A nadie le gusta perder y menos por un 5-0, pero hay que felicitar a los jugadores por esta gran Copa América que no ha acabado como nos hubiese gustado”, declaró el técnico hispano-danés, en primera instancia, por sus jugadores.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.