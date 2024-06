El top 10 de los jugadores mejor pagados de la Copa América 2024 no tiene a Luis Díaz, James Rodríguez ni ningún otro colombiano.

En el top 10 de los mejor pagados de la Copa América 2024 no hay ningún colombiano

Y si no está Luis Díaz, menos los demás jugadores colombianos. James Rodríguez, que en algún momento lo estuvo, ya no está en el Top 10. Tampoco Radamel Falcao García, quien ni siquiera fue convocado y mejor va definiendo su futuro deportivo. Eso sí, hay varios que se perfilan a estar en este listado en próximos años, como Richard Ríos, Jhon Lucumí, Jhon Durán, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, Yaser Asprilla o Jhon Arias. Incluso, algunos de ellos podrían sorprender en este mercado de pases y pasar a clubes más reconocidos de Europa para la temporada 2024/2025.

En lo que tiene que ver con la Selección Colombia, Luis Díaz se deja ver como la máxima figura y está perfilado a ser el MVP de la Copa América 2024. Es jugador del Liverpool y uno de los mejores extremos de la Premier League. Su nombre está apareciendo en los rumores del mercado de pases en el FC Barcelona y PSG. Lastimosamente, Lucho no está en el top 10 de los jugadores mejor pagados del torneo que reúne a las naciones de la Conmebol y Concacaf.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.