Uno de los duelos con más tensión y emoción en la Copa América 2024 se vivió en una de las dos semifinales. Luis Suárez fue protagonista del partido entre Colombia vs. Uruguay y luego de hablar de la Tricolor se conoció una difícil situación que vive y lo podría llevar al retiro del fútbol.

La Selección Colombia jugó con diez jugadores todo el segundo tiempo por la expulsión de Daniel Muñoz y la opción más clara que tuvo Uruguay para empatar estuvo en los pies de Suárez. El delantero estrelló un balón en el palo al minuto 26 del segundo tiempo.

Con un gol de Jefferson Lerma, Colombia le ganó a Uruguay y clasificó a la final de la Copa América 2024. Sin embargo, Luis Suárez tenía algo que decir sobre la Tricolor: “Están siendo muy contundentes. Habían empatado contra Brasil, que era uno de los candidatos, y esta clase de partidos es donde realmente debes demostrar tu poderío y hasta dónde puedes llegar. Creo que en un córner medio aislado se te ponen en ventaja y después se dedicaron a defender“.

Luego de aquellas palabras sobre la Selección Colombia y de terminar con Uruguay en el tercer puesto de la Copa América 2024, Suárez volvió a Inter Miami, y luego de perderse el Juego de las Estrellas de la MLS, se ratificó la situación que lo podría llevar al retiro del fútbol.

Dávinson Sánchez y Luis Suárez. (Foto: Imago)

En diciembre de 2023, Luis Suárez se despidió de Gremio y le dijo la estación de radio Sport 890 uno de los motivos de su salida del equipo brasilero: “En la parte externa tengo una hipertensión, que no me queda la rodilla extendida. Eso me quedó de la cirugía de 2020 en Barcelona (…) El día antes del partido me tomo tres pastillas de noche, una al otro día de mañana, y el día del partido me ‘pincho’ un diclofenaco, y así es como aguanto. Si no tomo todos esos medicamentos no puedo jugar y estar todo el tiempo así es complicado”. ¿Mejoró la situación tras la Copa América?

Habló de Colombia y podría retirarse: El problema que vive Suárez

Suárez tiene contrato con Inter Miami hasta el 31 de diciembre de 2024 con opción de renovar por un año más, pero el entrenador del equipo norteamericano volvió a ratificar la situación que vive el delantero uruguayo con la rodilla derecha. “Bueno… (lo cambie en el minuto 85) porque esta situación en la que se te puede inflamar la rodilla no es algo que acaba de ocurrir. Tal vez hubo otras instancias que ni siquiera sabías. Ahora tuvimos que decirlo públicamente porque no fue al Juego de Estrellas, pero es una rodilla en la que trabaja permanentemente, semana a semana. Hay días que son mejores, hay semanas que no“, dijo el DT Gerardo Martino en conferencia de prensa tras la victoria contra Puebla en la Leagues Cup 2024.

Se reveló lo que Miguel Ángel Borja le dijo a Suárez en el cara a cara de la Copa América

Al final de la semifinal entre la Selección Colombia y Uruguay en la Copa América 2024, se dio un cara a cara entre Miguel Ángel Borja y Luis Suárez. ¿Qué le dijo el jugador colombiano para que el delantero uruguayo tuviera que ser parado para no ir a pelearlo? “Dijo Borja cuando se enfrentó a Luis Suárez: ‘Vete para allá que te hemos ganado dos veces. Eres perdedor’. Y Suárez se enfureció”, sostuvo César Augusto Londoño, periodista de Caracol Radio.