El ‘Pibe’ Valderrama no dudó y puso a un jugador por encima de Messi como el mejor de la historia

A la hora de hablar de fútbol y talento, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama es una de las leyendas más indicadas para hacerlo. Así como lo hacía en la cancha, el exjugador colombiano no dudó y eligió a un jugador por encima de Lionel Messi a la hora de elegir a los mejores de la historia.

El Pibe’ Valderrama viajó a Estados Unidos para la Copa América 2024 y no dudó en empezar a ponerle temperatura al torneo continental con la predicción sobre quién sería el campeón. Acertó con los finalistas, pero no con el resultado de la gran final, y hasta se animó a escoger al mejor jugador de todos los tiempos.

“Colombia es favorito y yo también me arriesgo: final con Argentina y ganamos 2-1. Y si no creemos nosotros, ¿entonces quién? Soy cubano (en tono de chiste) y veo a Colombia en la final. 20 años jugando en la Selección, sería lo último que me pasaría a mí en esta vida”, dijo Carlos Valderrama el 21 de julio de 2024.

Tal era la confianza que tenía ‘El Pibe’ en la Selección Colombia que apostó un millón de pesos a la victoria contra Argentina. El premio que no pudo ganar, incluido el dinero apostado, fue $2.400.000, pero no hubo tiempo para echarse a la pena, y después de la final de la Copa América 2024 siguió dando de qué hablar.

La lesión de Messi en la final de la Copa América 2024. (Foto: Imago)

Luego del subcampeonato de Colombia en la Copa América, Carlos Valderrama sorprendió y apareció entrenando con la camiseta que la Selección Argentina usó en el Mundial de México 1986. Ahí empezó a dar una pequeña pista sobre el jugador que pondría por encima de Leo Messi como el mejor en la historia del fútbol.

En una charla en Estados Unidos con el narrador Luis Omar Tapia, a ‘El Pibe’ Valderrama le preguntaron si a Messi había que ponerlo en lo más alto y en la respuesta no dudó: “El mío es Diego”. Luego, el relator le preguntó qué tenía Maradona que no tiene Messi para ponerlo primero como el mejor jugador de la historia, y la leyenda de la Selección Colombia contestó que “liderazgo. El liderazgo es distinto y… ¡Ojo! Que Maradona jugó en equipos diferentes, por el Barcelona de Messi eran que todos eran artistas. ¿O no? En cambio, a Diego no”.

Valderrama explicó la diferencia entre Diego Maradona y Messi

Con la premisa que el tipo de liderazgo es diferente, Carlos Valderrama terminó de explicarle a Luis Omar Tapia por qué el impacto de Diego Maradona llevó a elegirlo como el mejor de todos los tiempos. “Eran jugadores distintos. Cuando fue a Napoli, ¿usted conocía a Napoli? Le estoy hablando de la diferencia (…) Vamos a llevar a Maradona al Napoli y ganaron y hacía esto y aquello. Todo el mundo estaba pendiente del Napoli, pero desde que llegó Diego”, concluyó ‘El Pibe’.