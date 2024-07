El espectáculo que prometía ser sin precedentes se vio opacado por graves incidentes antes del inicio de la final entre la Selección Colombia y Argentina en la Copa América 2024. Las consecuencias de aquellas imágenes de hinchas entrando sin boleta al estadio Hard Rock, y otros aficionados quedándose por fuera a pesar de tener boletas, empezaron a llegar para la Conmebol con una demanda que pide más de $50.000 dólares.

¡A los hechos! Unas horas antes del inicio de la final de la Copa América 2024, la Conmebol anunció que se habían agotado las entradas. 65.326 personas iban a presenciar el partido, pero la familia de un hincha colombiano se quedó sin la posibilidad de ver a la Tricolor, a pesar de que pagaron $4.395 dólares por cuatro boletas.

“Tenía muchas ganas de ver una final. Nunca he visto una final en toda mi vida. Tampoco mis padres. Habría sido la primera vez. Compramos entradas cuando salieron. No nos importaba quién estaba en la final, pero cuando nos enteramos que era Colombia… Soy de Uruguay, pero mi esposo es de Colombia y fue un sueño hecho realidad para él. Estaba muy emocionado. Se levantó a las 6 de la mañana”, le dijo Jackie Martínez al canal CBS.

La final de la Copa América estaba pactada para que el árbitro Raphael Claus la iniciara a las 7:00 P.M. Sin embargo, los equipos salieron a calentar, y el estadio tenía más lugares vacíos que tribunas llenas. ¿Qué pasó? La organización de la final decidió cerrar las puertas del estadio Hard Rock ante el caos que generaron los hinchas colombianos y argentinos que ingresaron sin boleta.

Jackie Martínez había comprado boletas para su esposo colombiano y sus padres. Se iban a ubicar en la fila 14 de la sección 106 con su hijo Luke de tan solo 8 meses, algo que es normal que pase en los eventos deportivos que se realizan en Estados Unidos, pero al no poder ingresar al estadio Hard Rock, la decisión que tomaron fue radical.

Hinchas que no entraron a la final de la Copa América. (Foto: Imago)

“Me siento devastada. Me siento triste. Fue como un sueño hecho realidad para nosotros ver una final y para nosotros el fútbol es algo importante. Es como si alguien comprara entradas para el Super Bowl y no pudiera entrar. Fue muy triste para nosotros. Culpo al estadio Hard Rock y a la Conmebol porque debieron haber estado preparados para asegurarse de que la gente entrara al estacionamiento y no lo hicieron“, le relató Martínez a CBS Noticias.

La demanda que recibió la Conmebol tras la final entre Colombia y Argentina

Al no poder entrar a la final de la Copa América 2024 que terminaría ganando Argentina por uno a cero, Jackie Martínez decidió presentar junto a su abogado Irwin Ast una demanda contra la Conmebol y el estadio Hard Rock solicitando más $50.000 dólares por daños y perjuicios. Ante este hecho, el canal CBS intentó comunicarse con la Confederación Sudamericana de Fútbol, pero no recibió respuesta.

No sería la única demanda que reciba la Conmebol por la final de la Copa América 2024

Antes de recibir la demanda de Jackie Martínez, la Conmebol publicó un comunicado sobre los incidentes que pasaron en la previa de la final de la Copa América 2024 y sostuvo que “ante esa situación Conmebol estuvo sujeta a las decisiones que tomaron las autoridades del estadio Hard Rock, acorde a las responsabilidades contractuales, establecidas para la operación de seguridad“. Según el abogado Irwin Ast, al menos 30 personas que tenían boletas y no pudieron entrar al partido por el título del torneo continental podrían demandar a la Conmebol y al estadio Hard Rock.