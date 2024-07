Siguen apareciendo más detalles de lo que dejó la final de la Copa América 2024 entre la Selección Colombia y Argentina. En esta ocasión, se reveló una orden que Lionel Messi dio para cuidar a la Tricolor y a otros rivales de la Albiceleste, pero sus compañeros no la cumplieron.

En la previa a la final de la Copa América, el ambiente se empezó a calentar con unas declaraciones del exjugador Adolfo Valencia que llegaron hasta el vestuario de la Selección Argentina. El ‘Tren’ habló de la actualidad de Leo Messi y Ángel Di María a los 37 y 36 años, respectivamente, y esto no les gustó a los jugadores argentinos.

“Ya no es el Messi que nosotros estábamos acostumbrados a ver en el Barcelona, que se sacaba seis, siete. Ha perdido velocidad, ha perdido fuerza por los años (…) A Messi ahora cualquiera lo puede marcar, sin quitar mérito a todo lo que ha hecho, que siempre fui hincha de él, que lo respeté como jugador y como persona, porque es un jugador profesional que nunca tuvo una queja. Soy hincha de eso. Di María no es el mismo jugador que nosotros conocimos”, le dijo el ‘Tren’ Valencia al canal TyC Sports (Deportes).

Las palabras de Adolfo ‘Tren’ Valencia tocaron la puerta del vestuario de Argentina y fue el mismo Rodrigo De Paul quien confesó lo que generaron antes de ganarle uno a cero a la Selección Colombia en la final de la Copa América 2024. “Uno de Colombia dijo que Messi y ‘Fideo’ ya no eran lo mismo, que estaban grandes. Esas cosas las vemos“, sostuvo el volante argentino en el programa ‘Soñé que Volaba’ del canal de Streaming Olga.

Messi y Jhon Arias en la final de la Copa América. (Foto: Imago)

A pesar de que salió lesionado al minuto 21 del segundo tiempo y que no pudo contener las lágrimas en el banco de suplentes, Lionel Messi no dudó y apenas terminó la final de la Copa América 2024 dio una orden para cuidar a la Selección Colombia. Esto no se cumplió y se hizo público.

La orden que dio Messi para cuidar Colombia después de la final de la Copa América

El árbitro Raphael Claus pitó el final del partido, Argentina se coronó campeón por decimosexta vez de la Copa América y la orden del ’10’ argentino para cuidar a Colombia fue muy clara. “Cuando terminó la final, vino Messi y lo primero que dijo fue: ‘Nadie carga (se bura) a nadie, festejemos y disfrutemos lo nuestro’“, reveló Rodrigo De Paul en el programa ‘Soñé que Volaba’.

Video: Los jugadores de Argentina se burlaron de la Selección Colombia

La orden de Messi fue no burlarse de nadie, pero sus compañeros de la Selección Argentina no le hicieron caso, y se conoció un video en el que pusieron la canción ‘El ritmo que nos une’ para burlarse de aquel tema musical que identificó a Colombia durante la Copa América 2024.