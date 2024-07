“Brasil siempre tiene que buscar el objetivo de clasificar, pero también el de quedar primero en el grupo, que era uno de los objetivos de la primera fase, no tanto por el rival que enfrentamos en la siguiente ronda, sino porque Brasil siempre debe quedar primero. Sin embargo, quedamos en un grupo muy difícil con un rival como Colombia, que tiene un invicto de más de 20 partidos. Ya tenemos la mirada puesta en Uruguay, partido que requiere mucha concentración. El objetivo es ser campeones de la Copa América, tenemos fe a pesar de las críticas”, dijo Alisson en zona mixta.

La Selección Colombia protagonizó con Brasil uno de los partidos más llamativos de la Copa América 2024 y también uno de los más polémicos. Fallas arbitrales, golazos y agresividad en el ataque es lo que ha dejado el juego en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. La ‘Tricolor’ hizo méritos para aumentar el marcador. El resultado final fue de 1-1 y las reacciones en el fútbol mundial no paran. La racha de 26 partidos sin perder está lejos de pasar desapercibida.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.