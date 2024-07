Con siete puntos, la Selección Colombia aseguró el primer lugar del grupo D y ahora la máquina de Néstor Lorenzo se verá las caras con la sorprendente Selección Panamá. Colombia se comportó a la altura y no le tuvo miedo a Brasil. Incluso, estuvo cerca de la victoria ante el nerviosismo de Marquinhos y Eder Militao.

“Era un partido que lo queríamos jugar todos, para saber en el momento que estamos. Vamos creciendo y dimos un paso más. Hay un margen de mejora, que se logra de manera inmediata, pero luego cuesta más. Brasil tiene enormes jugadores, lo hacen bien, no te puedes descuidar. Hicimos un gran partido. No pudimos ganar, pero cualquiera fuera el resultado, la sensación general era de satisfacción. Contento y, ahora, a pensar en Panamá”, dijo Néstor Lorenzo.

Apenas Néstor Lorenzo escuchó los datos y las preguntas de Jaime Dinas, le respondió: “Ya se me olvidó la primera”, con gestos de risa y mirada ante el auditorio, a lo que continuó el escenario con el mismo síntoma de expresión.

“Más allá del arbitraje, quiero anotar lo siguiente, Néstor Gabriel. Seis partidos, seis goles en tres partidos, promedio de gol de dos goles por partido, de los seis goles, cinco jugadores marcaron. El máximo anotador de la Copa América es un defensor para Colombia. No perdiste ningún partido y algo fundamental que comparto contigo Néstor, el equipo nunca se descompone ante la adversidad. ¿Estamos ante una Colombia que está en su máxima expresión futbolística? Y sumado a ello, los partidos que enfrentaste con selecciones campeonas del mundo en amistosos, ¿Ya estás mano a mano para estar en la élite del fútbol mundial?”, dijo Jaime Dinas.

El que incentivó las risas fue el mismo Lorenzo. Todo pasó en el segundo turno de la ronda de preguntas. Le tocó a Jaime Dinas, quien se tomó algunos minutos más para una nutrida introducción. El técnico argentino no pudo aguantar y tuvo que interrumpir apenas el comunicador finalizó el segundo interrogante de los tres que tenía.

Néstor Lorenzo, técnico de Colombia. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

