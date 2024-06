La particular apuesta de El Chiringuito para la Copa América 2024 que sorprende a Colombia

La Selección Colombia está imparable y es una de las favoritas a la Copa América 2024, torneo que se jugará en Estados Unidos y unirá las naciones de la Concacaf y Conmebol. La ‘Tricolor’ lleva un invicto de 19 partidos sin perder bajo el mando del técnico argentino Néstor Lorenzo. Recientemente, goleó a Estados Unidos y cerrará la preparación contra Bolivia en Connecticut.

En estos momentos, el nivel deportivo es de ensueño. La Selección Colombia es agresiva, rinde, muy sincronizada en sus líneas, es efectiva y mantiene mucha jerarquía que no le hace sufrir los partidos. Se suma la gran lectura de Lorenzo y los cambios desde la suplencia han funcionado en la mayoría de juegos.

Hay suficientes razones que hacen soñar a la Selección Colombia con el título de la Copa América, a tal punto que llama la atención de la prensa en Europa. ‘El Chiringuito’, magazine deportivo de lo más visto en España, le echó ojo al equipo colombiano y concuerda con lo que muchos piensan: es firme candidata al trofeo en Estados Unidos.

O al menos eso es lo que piensan los reconocidos periodistas Josep Pedrerol y Edu Aguirre, quienes no le hicieron el quite a la pregunta y fueron contundentes al contestar que la Selección Colombia es favorita al título. Otros comunicadores de la mesa se fueron con la Argentina de Messi, Uruguay y Brasil.

La Selección Colombia, cerca de batir su propio récord

Vale resaltar que con la victoria por 5-1 ante Estados Unidos, la Selección Colombia completó una racha de 22 partidos invictos. Este formidable rendimiento comenzó desde marzo desde 2022 y que se extiende hasta la actualidad. Un total de 17 victorias y 5 empates son la muestra de que el elenco cafetero está en espléndida forma. Podría igualar o superar a aquella época dorada de la Tricolor en los años 90’s.

Néstor Lorenzo durante el partido contra Estados Unidos. Getty.

El 31 de agosto de 1992 comenzó el mayor invicto que se le haya visto a la Selección Colombia en toda su historia. Aquel equipo dirigido por Francisco ‘Pacho’ Maturana estuvo dos años sin conocer la derrota, hasta el 7 de abril de 1994. Durante ese tramo, el conjunto nacional diputó un total de 27 encuentros donde sumó 13 victorias y 14 empates. Fue en aquella época donde la Tricolor fue el equipo del momento a nivel mundial. Se consiguió la clasificación al Mundial de 1994, un tercer lugar en la Copa América y se firmó el histórico 5-0 contra Argentina en Buenos Aires.

Ese es el récord que está a punto de igualar o superar Néstor Lorenzo en 2024. La Selección Colombia está a solo seis partidos de alcanzar aquella racha de invicto. Con el favoritismo a tope para la Copa América, se prevé que se pueda batir el enorme registro de Maturana.