Sino es uno de los mejores partidos de la Copa América 2024, pega en el palo. Colombia y Brasil protagonizaron un partido llenó de emociones, tensión, polémicas y, sobre todo, con un buen juego que hizo reaccionar al entrenador de la Selección Argentina. Lionel Scaloni habló sobre el partidazo que hizo la Tricolor.

La Selección Colombia sabía que el empate le iba a dar la clasificación como primera del Grupo D a los cuartos de final de la Copa América, pero aun así salió a buscar la victoria, y en varios momentos del partido fue superior a Brasil. No por nada terminó con tres opciones claras de gol y seis disparos al arco.

Brasil se puso en ventaja con un golazo de tiro libre de Raphinha a los 12 minutos y Colombia estaba abajo en el marcador por primera vez en la Copa América 2024. Incluso, las cosas en el partido se pudieron complicar aún más si el árbitro Jesús Valenzuela sancionaba el penalti que Daniel Muñoz le cometió a Vinicius Jr. El VAR lo revisó y también dijo que no, pero… La Conmebol confirmó este error.

Antes del final de la primera etapa, la Selección Colombia consiguió el empate con un golazo de Daniel Muñoz. Llegó la hora del segundo tiempo y ambos equipos tuvieron la posibilidad de quedarse con la victoria, pero la falta de efectividad de Rafael Santos Borré y una gran atajada de Camilo Vargas, sentenciaron el uno a uno final que haría reaccionar al DT de Argentina.

El escudo de Colombia y Lionel Scaloni. (Foto: Archivo particular e Imago)

No es la primera vez que Lionel Scaloni habla bien de Colombia. El entrenador Argentino decidió usar el nivel de la Tricolor para responderle a Kylian Mbappé por decir que la Eurocopa es más difícil que el Mundial: “La realidad es que no puede ser una cosa más importante que la otra sino están los mejores. Si juntamos los títulos del mundo de los sudamericanos que no están en la Eurocopa, suman 10 títulos. Colombia es una potencia a nivel futbolístico, Ecuador está muy bien y Paraguay cada vez que va a los Mundiales pone en dificultad a todo el mundo, pero son opiniones y hay que respetarlas“. El nuevo elogio hacia la selección colombiana estaba a punto de llegar.

El DT de Argentina habló del partidazo de Colombia contra Brasil

“Es una Copa América de un altísimo nivel con selecciones que están muy bien. Brasil, Uruguay y Colombia, están en un muy buen nivel, pueden llegar tranquilamente a la final y competir con las mejores selecciones del mundo.

Ayer (2 de julio) se vio un partido de un gran nivel entre Colombia y Brasil. De los que nos gusta ver. Muy tenso, por momentos bien jugado, por momentos bravo, y me parece que son dos grandes selecciones. Lo mismo que Uruguay que no sorprende, por lo que se veía iba a ser así, y espero que la gente lo esté disfrutando”, afirmó el DT de Argentina.

Los rivales de Colombia y Argentina en los cuartos de final de la Copa América 2024

La Selección Colombia jugará contra Panamá el sábado 6 julio a las 5:00 P.M. en el estadio State Farm, de Glendale, por los cuartos de final de la Copa América 2024 y si gana se enfrentará al ganador del duelo entre Brasil y Uruguay. Por su parte, Argentina juega contra Ecuador el jueves 4 de julio a las 8:00 P.M. y en si pasa a semifinales jugará frente al ganador de Venezuela vs. Canadá.