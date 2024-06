Por otra parte, es prácticamente confirmado que Jhon Lucumí no estará contra Brasil en Santa Clara. El defensa del Bolonia de Italia tuvo una grave molestia muscular ante Paraguay y es baja para el resto de la fase de grupos. Yerry Mina o Carlos Cuesta tomarían el lugar en la dupla junto a Dávinson Sánchez.

En medio de la preparación para enfrentar a Brasil, Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico analizan algunos cambios en el once titular. Las novedades se presentan por molestias musculares y acumulación de tarjetas amarillas. Pensando en los cuartos de final, existirían estas amonestaciones, pero se tiene de por medio el reto de superar a Brasil y se podría arriesgar… Todo queda en manos del estratega argentino.

Néstor Lorenzo, técnico colombiano. (Photo by Omar Vega/Getty Images)

