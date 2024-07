La Presidencia de la República le hizo una invitación a la Selección Colombia tras la Copa América y Néstor Lorenzo no dudó en responder.

Lorenzo no dudó y esto respondió a la invitación que la Presidencia le hizo a la Selección Colombia

La final de la Copa América 2024 contra Argentina dejó dos sensaciones en el aire para los hinchas de la Selección Colombia: satisfacción por ser subcampeones o dolor por estar tan cerca de levantar el título. Con este contexto, el entrenador Néstor Lorenzo no dudó y respondió a la invitación que la Presidencia de la República le hizo a la Tricolor.

Colombia llegó a la final como uno de los equipos que mejor nivel venía demostrando. Cuatro victorias, un empate, doce goles a favor y dos en contra, permitían ilusionarse con ganarle a Argentina y levantar la segunda Copa América en la historia de la selección colombiana.

“El domingo va a ser una final dura, pero tenemos hambre, y eso es lo es más importante. El objetivo es quedar campeones. Sabemos que es un rival que tiene experiencia, pero nosotros tenemos hambre, y eso es lo más importante”, dijo James Rodríguez antes de enfrentar a la Selección Argentina.

La derrota se sintió en el equipo. A pesar de que la Selección Colombia perdió contra Argentina uno a cero en tiempo suplementario y no pudo ganar la final de la Copa América 2024, la idea de la Presidencia de la República era organizarles una bienvenida y un homenaje a los jugadores y a todos los miembros de la Tricolor. ¿Qué pasó?

James Rodríguez y Emiliano Dibu Martínez. (Foto: Imago)

“No me gusta que muchachos tan valientes se les reciba de manera tan triste. Tenemos una de las mejores selecciones de fútbol del mundo. Los tragos amargos se pasan rápido y se abre el corazón a la alegría. Menos apariencias falsas, más realidad. Esos jóvenes desilusionados son la guía más clara para nuestra juventud y niñez. Que viva la Selección Colombia y sus valientes y que viva Colombia siempre en paz, justa y bella”, publicó el presidente Gustavo Petro en X dejando en claro la intención que tenía de recibir y darle un homenaje a la Tricolor por lo hecho en la Copa América 2024. Néstor Lorenzo no estuvo de acuerdo.

Esto respondió Lorenzo a la invitación que la Presidencia le hizo tras la Copa América

En el programa ‘En la Jugada’, de RCN Radio, el periodista Francisco Vélez reveló la respuesta del entrenador de Colombia ante la invitación que le habría hecho la Presidencia de la República: “No podía contar, pero… ¡Qué carajo, lo voy a contar! La invitación se hizo formalmente a través de Presidencia de la República a Néstor Lorenzo y Néstor Lorenzo dijo no”.

El dolor de perder la final fue determinante para la decisión de los jugadores colombianos

Según Vélez, los jugadores de la Selección Colombia sintieron tanto la derrota en la final de la Copa América que decidieron no prestarse para celebraciones, ni homenajes. Además, Antonio Casale agregó que “a mí me contactaron de la Federación Colombiana de Fútbol el sábado (13 de julio), había 20 cupos para periodistas gane o pierda la selección para ir al aeropuerto a la plataforma de recibimiento y posterior llegada a la sede de la federación. Gane o pierda y ya estaba concertado con jugadores y cuerpo técnico. El lunes por la mañana se contactan conmigo y me dicen que esto estaba cancelado”.