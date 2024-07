La organización de la Copa América ha designado el cuerpo arbitral y de VAR para el partido Colombia vs. Uruguay.

La terna arbitral y el encargado del VAR para el Colombia vs. Uruguay en Charlotte

Por otra parte, el partido Argentina vs. Canadá también confirma designaciones arbitrales y profesionales chilenos tendrán a cargo este partido:

La organización de la Copa América ha designado el cuerpo arbitral y de VAR para el partido que se disputará en el Bank Of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte (10 de julio 2024, 7:00 pm, hora colombiana). Profesionales mexicanos y ecuatorianos estarán a cargo de este trascendental compromiso.

César Ramos, árbitro mexicano. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

Uruguay se coloca en el objetivo de Néstor Lorenzo. Será un partido de altísimo nivel y donde Colombia llegará con el afán de ser finalista de la Copa América. Los uruguayos sufren por su defensa y se prevé tendrá tres cambios en la línea. Nahitan Nández y Ronald Araújo no van, mientras que Matías Viña es duda.

