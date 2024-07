Fue una de las grandes polémicas del partido y… ¿Le dieron una mano a la Selección Colombia en la Copa América 2024? Todo Brasil reclamó un penalti que pudo darle dos goles de ventaja, y ante la pregunta sobre qué pensaba de esta acción en contra de Vinicius Jr, el entrenador Néstor Lorenzo no dudó en contestar con una firme respuesta.

Por primera vez en la Copa América 2024, Colombia empezó abajo en el marcador y aquel invicto de 25 partidos, 22 bajo la era de Lorenzo, tenía serías posibilidades de llegar a su fin. Sobre todo, porque Brasil pudo marcar un segundo gol de diferencia antes del final del primer tiempo. Pero…

Luego del gol de Raphinha a los doce minutos del primer tiempo, la Selección Colombia salió a buscar el empate y fue inevitable no dejar mano a mano a un jugador de la talla, calidad y desequilibrio, como lo es Vinicius Jr. La estrella de Brasil le ganó con un desborde a Daniel Muñoz y sucedió lo inevitable.

Se revelaron los audios del VAR, video asistencia arbitral por sus siglas en inglés, sobre la jugada entre Muñoz y Vinicius Jr. y la Conmebol fue contundente: “El VAR en su chequeo protocolar analiza con distintas velocidades y consideraciones y no logra identificar que el defensor no toca el balón antes de contactar imprudentemente al delantero. Ante esto, el VAR confirma de manera incorrecta la decisión original de campo“.

La jugada del no penal a Brasil vs Colombia. (Foto: Getty Images)

Mauricio Vigliano, el árbitro encargado del VAR en el empate de Colombia contra Brasil, señaló que Daniel Muñoz “le pellizca la pelota” a Vinicius Jr. antes del contacto con la estrella brasilera y la conclusión fue decirle al juez central del partido que “Jesús, muy ajustado, podes reanudar. Pellizca pelota cuando baja el pie y ahí le da impulso. Después se da el contacto”. La opinión del entrenador Néstor Lorenzo sobre esta jugada estaba a punto de llegar.

Le preguntaron a Néstor Lorenzo por el penal no pitado a Brasil

“Si cobraba podía cambiar el resultado y si lo hacían… No lo hizo, no vi la jugada. Tampoco vi la de offside (fuera de lugar de Dávinson Sánchez) que me dijeron que fue gol. Lo que sí vi fue muchas faltas que de pronto vieron muy fáciles las amarillas. La de Machado llegó tarde y le sacó amarilla, y después pagaron patadas más groseras y no amonestó. Creo que el arbitraje… Prefiero no hablar. Cualquier jugada de esas te cambia el resultado, pero Brasil clasificó también. Al final parecía que los equipos lograban su objetivo que era clasificar más allá de pelear por el primer puesto”, dijo el entrenador de Colombia cuando un periodista brasilero le preguntó en conferencia de prensa sobre el penal no cobrado a Vinicius Jr.

Lo que piensa Lorenzo del rival de Colombia en cuartos de final de Copa América 2024

Al clasificar como primera del Grupo D, la Selección Colombia jugará contra Panamá el sábado 6 de julio a las 5:00 P.M. por los cuartos de final de la Copa América 2024. ¿Qué piensa Néstor Lorenzo del siguiente rival de la Tricolor? “Es un equipo que desde que está el entrenador Thomas Christiansen le puso un estilo europeo y español. Es un equipo muy físico. O sea, con jugadores muy potentes de buen físico y no es un rival fácil para nada. Me acuerdo que a Uruguay le costó abrir (el marcador), así que vamos a respetarlo porque es un rival de cuidado. Vamos a tener que jugar bien para pasar”, sostuvo el DT de la Tricolor.