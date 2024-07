Fue el punto de inflexión en la Copa América 2024 para demostrar de lo que estaba hecha la Selección Colombia. En la semifinal contra Uruguay, la Tricolor tuvo que jugar con diez jugadores todo el segundo tiempo por la expulsión de Daniel Muñoz y ya se conoció qué se dijeron los jugadores tras esa tarjeta roja.

Colombia estaba a 90 minutos de jugar la tercera final de su historia en la Copa América y todo empezó a favor del equipo colombiano. Darwin Núñez tuvo dos opciones claras de anotar, pero los remates se fueron desviados. La respuesta de la Tricolor iba a llegar con el primer gol del partido.

James Rodríguez tiró un centro y Jefferson Lerma marcó el gol. Ojo con este último nombre que sería el encargado de la revelación de esta historia. El partido parecía estar encaminado para que fuera en encuentro de ida y vuelta porque Uruguay tenía que salir a buscar el empate, pero Daniel Muñoz fue expulsado al primer minuto de adición de la primera etapa tras un codazo al pecho de Manuel Ugarte.

El entrenador Néstor Lorenzo tomó la decisión que Santiago Arias ingresara por Jhon Arias y la Selección Colombia empezó a aguantar el partido con diez jugadores a la espera de definir el encuentro en alguna salida rápida que tuvieran. Había que multiplicar los esfuerzos y luego de un tiro en el palo de Luis Suárez y dos opciones claras de anotar que no concretó Matheus Uribe, la Tricolor le ganó a Uruguay uno a cero.

La expulsión de Muñoz en la Copa América 2024. (Foto: Imago)

Jefferson Lerma fue una de las grandes figuras de Colombia en la Copa América, y en la primera entrevista que concedió luego de la final en la que cayeron contra Argentina, reveló lo que se dijeron los jugadores tras la expulsión de Daniel Muñoz en semifinal. ¡Lo contó todo!

Lo que se dijeron los jugadores colombianos tras la expulsión de Muñoz

“Nosotros no sentimos frustración, solo escuchaba a mis compañeros decir: ‘Carácter, valentía, sí podemos, vamos a morir dentro del campo’, y así fue. Decirte esto me da una sensación de orgullo, de todo lo bonito que hemos realizado y en este equipo ninguno caminaba solo, era: ‘Si tu mueres, morimos todos’, y esa unión, hermandad y esa familia que formamos hizo todo este camino y fue muy bueno”, le dijo Jefferson Lerma al Diario AS sobre la expulsión de Daniel Muñoz en las semifinales de la Copa América 2024.