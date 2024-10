Una fuerte denuncia realizó el entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, en la rueda de prensa previa al partido contra Bolivia por la Eliminatoria, en donde aseguró que fueron espiados por un invasor que fue detectado grabando sus entrenamientos en el estadio Félix Capriles de la ciudad de Cochabamba.

El ambiente para la ‘tricolor’ no ha sido el mejor en territorio boliviano, no por el comportamiento de los hinchas, sino que por algunos inconvenientes que le han puesto al equipo en lo logístico, por los que no han podido trabajar con tranquilidad, así lo indicó el técnico Lorenzo, quien también denunció espionaje.

La sanción que podría recibir Bolivia

“Es lamentable que te manden a espiar, no sé de dónde salió o quién era, pero tenemos fotos y por ahí hacemos la denuncia del caso… por su puesto que uno quiere entrenar con la discreción que se merece, pero fue una ruptura a la intimidad del plantel”, fue la delicada acusación que hizo el técnico Lorenzo.

Aunque de momento, no se conoce si el espía que fue visto por Colombia, pertenece a la Selección de Bolivia, de demostrarse que fue un enviado por parte del entrenador o la Federación boliviano, el equipo ‘verde’ podría asumir una fuerte sanción, la cual iría desde un llamado de atención, hasta la quita de puntos.

Óscar Villegas, técnico de Bolivia ante Chile. Foto: Imago.

Además, en el caso de que el técnico Óscar Villegas esté involucrado, el entrenador podría recibir una fuerte sanción, como una suspensión para poder dirigir, como se ha dado en otras oportunidades en el fútbol mundial

El antecedente que hay por espionaje en el fútbol

Cabe recordar que es caso más reciente se dio en el fútbol femenino, cuando la Selección de Canadá fue sancionada porque su entrenadora, Beverly Priestman, mandó a espiar a su rival, Nueva Zelanda, en los pasados Juegos Olímpicos de Francia 2024, hecho por el que la FIFA decidió quitarle 6 puntos al equipo, pero además, la técnica fue suspendida por un año.

