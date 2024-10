Un partido que permite un poco más de análisis en la titular y el grupo que estará en la suplencia por los temas de la altura y cómo regular, pues El Alto se ubica a 4.150 metros de altura. Hay varios candidatos para ir a la tribuna y acompañar a Jhon Durán, otra baja por tarjetas amarillas, pero que apunta al once contra Chile en Barranquilla.

Hay bajas sensibles para este partido. Por ejemplo, Daniel Muñoz y Yerson Mosquera no entraron en convocatoria para esta doble jornada por lesión. El defensa del Wolverhampton se va de baja casi toda la temporada por ligamentos, mientras que el lateral del Crytal Palace se resintió en la última jornada de la Premier League y en su lugar, ingresó Andrés Felipe Román, de Atlético Nacional.

Pese a ser visitante, la Selección Colombia mantiene el favoritismo ante Bolivia. El equipo colombiano llega en un buen momento al partido y con un once titular casi definido, con Luis Díaz y Jhon Córdoba en el frente de ataque, Richard Ríos y Jefferson Lerma por el medio y Camilo Vargas en la portería.

