La Selección Colombia consiguió una gran victoria ante Argentina por la jornada 8 de la Eliminatoria, resultado que no dejó nada contentos a los actuales campeones del mundo, debido a que no quedaron satisfechos con la actuación del árbitro chileno, Piero Maza, al cual cuestionaron durante y después del partido.

Publicidad

Publicidad

Tanto los jugadores como el cuerpo técnico de la ‘albiceleste’ expresaron su molestia en el pitazo final, haciendo fuertes reclamos al árbitro, especialmente por el penal cobrado sobre Daniel Muñoz, el cual terminó siendo definitivo con el gol que anotó James Rodríguez para el 2-1, acción de la que habló el entrenador Lionel Scaloni.

La molestia del técnico de Argentina por el penal

Tras el final del compromiso, el técnico de Argentina, Lionel Scaloni, habló en rueda de prensa ante los medios de comunicación en el estadio Metropolitano de Barranquilla, allí dejó ver su malestar por la acción del penal contra Muñoz, de la que aseguró que no le había parecido falta y que “el penal solo lo vieron los árbitros y los del VAR”.

Además, agregó: “En realidad, si me tengo que fijar en algo es en esa jugada del penal, él lo vio, yo sinceramente no es que no vea, el fútbol es un fútbol que también hay que mirar lo que hay alrededor. Lo que hizo Muñoz, él no protesta en ningún momento, bienvenido para su equipo, ya está, no hay que darle mucha vuelta. El penal condiciona el partido, podíamos intentar empatar, pero es evidente que sobre todo a nivel psicológico a ellos les dio y a nosotros nos puso nerviosos. Y hasta tuvimos para empatarlo”.

Publicidad

Publicidad

Lionel Scaloni, técnico de Argentina ante Colombia. Foto: Andres Rot/Getty Images.

El penal contra Julián Álvarez

Otra acción de la que se refirió Scaloni fue la acción que en Argentina reclamaron como penal contra Julián Álvarez, al momento en el que el arquero Camilo Vargas salió a despejar la pelota, pero no la impactó, en la que el juez determinó que había falta contra el golero de Colombia, determinación cuestionada por Lionel.

ver también La reacción del ‘Dibu’ Martínez al ver colombianos coreando su nombre

“Julián tiene un pisotón enorme, pero el árbitro vio foul suyo, a veces toca para este lado, esta vez para el otro. Lo dejamos ahí porque a veces decís una palabra de más y te pueden sancionar”, dijo el técnico de Argentina, muy molesto por la actuación de Piero Maza.

Publicidad

Publicidad