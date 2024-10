La altura será el factor más influyente del partido de este jueves entre la Selección Colombia y Bolivia en el Estadio Municipal de El Alto. En este contexto, ha salido el entrenador de Always Ready, Facundo Biondi a dar consejos a su compatriota, Néstor Lorenzo de cara al encuentro por las Eliminatorias Sudamericanas.

Luego de lo sucedido con Venezuela en El Alto en la doble fecha anterior, la Selección Colombia debe tomar máxima precaución para el partido a 4.150 metros de altura. En este contexto, voces calificadas han salido a dar consejos a Néstor Lorenzo de cara al partido en condiciones extremas.

El entrenador argentino, Facundo Biondi habló con Caracol Radio sobre el partido de este jueves. Vale recordar que el estratega está al mando de Always Ready, equipo que funge de local justamente en el Estadio Municipal de El Alto en Bolivia.

Partido complicado en Bolivia

“Es una dificultad la altura en El Alto, necesita un tiempo de adaptación. Luego de un tiempo de adaptación, te puedes acomodar, pero si no tienes una adaptación previa, es bastante complicado. Lo que más se complica es sostener muchos esfuerzos seguidos, esa es la complicación más grande, a medida que pasan los minutos y los desplazamientos son largos, ahí se empieza a sentir” fueron las palabras de Biondi.

Estadio Municipal El Alto (Getty)

El DT del equipo boliviano resaltó el corto tiempo que tiene la Selección Colombia para adaptarse. “Para estar bien adaptado, lo de 21 días es lo más parecido a lo natural. El proceso de selecciones no lo permite y yo vendría a pasar la mayor cantidad de días posibles para conocer el tema de la altura, porque lleva tiempo. En caso personal, apenas me bajé del avión, fue el momento en el que peor me sentí, no recomendaría bajar del avión y jugar“.

Así mismo, criticó la elección de Cochabamba como sede para la concentración colombiana. “Yo me hubiera venido a La Paz y hubiera ido a conocer el lugar, había subido en algún momento. Nosotros apenas llegamos, el equipo no venía entrenado en El Alto y fuimos a la primera fecha y parecíamos visitantes. Eso marca una diferencia“.

Recomendación para la Selección Colombia

Biondi sugirió a Lorenzo utilizar a los jugadores mejor adaptados, sin sacar a las principales figuras del plantel. “Los futbolistas que entrenan normalmente en la altura, pueden acomodarse mejor, más allá de que yo no sacaría a los jugadores de un nivel espectacular y que están en Europa, porque esos futbolistas terminan ganando el partido. James con espacio puede rematar de cualquier lado y convertir, yo no los sacaría, más allá de poder rodearlos con algunos que juegan en altura“.

“Hay dos cosas fundamentales, los primeros minutos del primer tiempo y los primeros del segundo tiempo, donde hay mayor ahogo y hay mayor desgaste, esos minutos, si Colombia logra pasarlos, se puede acomodar. Yo haría que pasen los minutos y se generarían buenas transiciones y aprovecharía la velocidad que tienen adelante” agregó.