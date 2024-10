La interna de la selección chilena está en llamas. La Roja está última en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas y ha profundizado su crisis con la derrota por goleada ante la Selección Colombia. Ricardo Gareca, quien puede estar viviendo sus últimas horas como DT de Chile, habló del partidazo del equipo cafetero.

La Selección de Chile, que ya venía dando tumbos, tuvo una jornada para el olvido en el Metropolitano de Barranquilla. La Roja salió goleada 4-0 por la Selección Colombia y complica aún más su situación en estas Eliminatorias Sudamericanas.

Ricardo Gareca, uno de los principales apuntados por la crisis del equipo, compareció ante la prensa y se tomó unos minutos para hablar del dominio que tuvo el equipo cafetero a lo largo del partido jugador este martes 16 de octubre en suelo colombiano.

“Nos superaron en todos los sectores del campo de juego, no hay nada que objetar en ese aspecto. Ahora es difícil decir algo que se vio y se evidenció: una superioridad de Colombia por sobre nosotros que no esperaba. Nos costó hilvanar jugadas y sostenerlo. Fue un resultado que si a ustedes les duele, a nosotros más todavía que somos los protagonistas. Más que eso no puedo decir” fueron las plabras del estratega.

¿Fin de ciclo para Gareca?

Ricardo Gareca reconoció que su proyecto cuelga de un hilo, aunque evitó tomar decisiones en caliente. “Sí, es difícil sostener este proceso. Hoy no le puedo dar una respuesta concreta. No estoy acostumbrado a tomar resoluciones en caliente, quiero pensar, quiero enfriarme. Hoy, por hoy todo lo que ustedes (los periodistas) analizaron, es algo en lo cual coincido, es un proceso difícil, complicado, pero yo para tomar una determinación hoy no estoy“.

“Necesito enfriarme, tranquilizarme, estar con la gente de mi cuerpo técnico y con los dirigentes también. Hay tiempo y contestaré las preguntas que ustedes quieran, pero todo lo que tenga que ver con una decisión de abandonar el cargo en este momento no estoy en condiciones de manifestarlo. Estoy acostumbrado a reflexionar en cualquier decisión que tome” añadió.

