Ricardo Gareca le respondió a Arturo Vidal antes del partido contra la Selección Colombia

Chile se juega un partido sumamente importante este martes ante la Selección Colombia en Barranquilla. Ricardo Gareca se puede estar jugando su cargo como entrenador de La Roja y, en la conferencia de prensa previa al partido, le ha dado respuesta a las críticas de Arturo Vidal.

La Selección de Chile llega al partido contra Colombia en un momento crítico. Gareca no ha logrado revertir la mala situación que los mantiene en el fondo de la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas. Además de esto, ha generado polémica por dejar de lado a grandes figuras como Arturo Vidal.

El caso del mediocampista de Colo Colo ha sido el más escandaloso, ya que el jugador no se ha quedado callado y ha cuestionado públicamente las decisiones del ‘Tigre’, añadiendo leña al fuego. El volante dio por descartado su regreso a La Roja durante el ciclo de Gareca. “En este proceso no. Si hay otro proceso seguramente estaré ahí y daré todo y seguramente pelearemos para clasificar al Mundial“.

Esto respondió Ricardo Gareca

En la conferencia de prensa previa al partido de la Selección Colombia, Gareca respondió a Arturo Vidal y negó que haya jugadores borrados del proceso. “Ningún jugador chileno que pueda ser tenido en cuenta tiene las puertas cerradas en la Selección, ninguno. Ni aún los jugadores que ustedes pueden llegar a pensar que pueda tener algún conflicto conmigo en algo. No me puedo dar el lujo, el atributo, de yo mezclar cuestiones personales mías y llevarlo al país y llevarlo a una decisión de la Selección. No me interesa en lo más mínimo“.

“Todos los jugadores chilenos tienen las puertas abiertas, tenga la edad que tenga o recién comience. Lo único que priorizo es la salud del país, la salud de la Selección. Yo soy un entrenador que jamás me pondría a discutir con colegas, jamás me pondría a discutir con jugadores, son opiniones” agregó el DT.

Ricardo Gareca concluyó el tema asegurando que hará lo que sea necesario para garantizar los resultados. “Estoy en un cargo que tiene que ver con el intereses de un país, deportivos, intereses que todos tenemos. Todos tenemos un mismo fin, que nos vaya bien. Lógicamente que cuando los resultados no se dan, aflora todo“.

