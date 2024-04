Casemiro decidió confesar todo lo que siente tras casi lesionar a Luis Díaz en Manchester United vs. Liverpool: ‘A veces, no puedo ni dormir’.

Fueron segundos que parecieron una eternidad y por las muestras de dolor de Luis Díaz hasta se llegó a pensar lo peor. Casemiro fue el protagonista de una fuerte patada al jugador colombiano, y después del empate entre Manchester United y Liverpool FC en el que casi lesiona a ‘Lucho’, decidió confesarlo todo: “A veces, no puedo ni dormir”.

Mientras que Liverpool llegaba como el líder de la Premier League 2023-24 hasta la fecha 32, la realidad de los ‘Diablos Rojos’ no es nada positiva, ya que son sextos y luchan por entrar en los puestos de Champions y Europa League. Esto a Casemiro lo tiene viviendo una pesadilla deportiva.

El empate a dos goles del 7 de abril empezó con un golazo de volea de Luis Díaz. Manchester United remontó el marcador parcial con Bruno Fernandes y Kobbie Mainoo, pero un gol de penalti de Mohamed Salah a seis minutos del final del tiempo reglamentario iba a poner una alta dosis de suspenso. Y quién más sino él jugador colombiano para generar peligro.

‘Lucho’ Díaz se metió una corrida al sexto minuto de adición del partido y solo una fuerte plancha de Casemiro con los taches arriba contra la pierna derecha lo pudo frenar. Las imágenes de la patada fueron tan fuertes que los gestos de dolor se apoderaron del futbolista número siete del Liverpool.

Luego de aquel encuentro en el que casi lesiona a Díaz y en el que terminaron empatando contra el Liverpool, Casemiro le concedió una entrevista a ESPN Brasil y empezó diciendo que “el partido fue muy rápido y bien jugado. Un clásico. Jugábamos contra uno de los líderes de la competición y que está pasando por un buen momento. Respondimos bien. Ambos equipos tuvieron oportunidades. El partido fue bueno. En casa somos fuertes, pero jugamos contra un gran equipo“. Lo más impactante de la confesión estaba por llegar.

Después de casi lesionar a Díaz, Casemiro lo confesó todo: ‘A veces, no puedo ni dormir’

La irregularidad que el Manchester United ratificó con el empate contra Liverpool llevó a que Casemiro le hiciera una dura confesión a ESPN: “Es difícil. Este es el punto que más me molesta de no luchar por títulos. Estar a 20 puntos del primer lugar. A veces, no puedo ni dormir para intentar pensar en hacer algo diferente. Es la realidad. No tiene sentido pensar sobre el título o las plazas de Champions, hay que pensar en los partidos de hoy”.

La reacción del entrenador del Liverpool a la patada de Casemiro a ‘Lucho’ Díaz

Si bien es cierto que el jugador brasilero se disculpó y ayudó a levantar a Luis Díaz luego de la fuerte patada que le dio, la imagen fue tan impactante que el entrenador del Liverpool no pudo ocultar su reacción. Jürgen Klopp volteó a mirar el banco de suplentes y se llevó las manos a la cabeza de lo sorprendido que estaba por la entrada de Casemiro contra el futbolista colombiano. Una imagen vale más que mil…