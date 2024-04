Fue un partido con tal intensidad que siguen apareciendo escenas de reacciones imperdibles. Liverpool FC y Manchester United empataron en la fecha 32 de la Premier League 2023-24 y una de las jugadas más fuertes del partido se dio tras una fuerte patada de Casemiro a Luis Díaz. ¡Ya se reveló el video de la reacción de Jürgen Klopp después de esta situación!

Con una superioridad de hacer 15 tiros durante el primer tiempo de los cuales cuatro fueron al arco, Liverpool se fue al entretiempo con una anotación de ventaja después de un golazo de volea de Díaz. En la segunda iban a llegar tres goles más, una entrada tan fuerte que casi lesiona al jugador colombiano y un imperdible encuentro entre Casemiro y el entrenador de los ‘Red’ (Rojos).

De todo y para todos. Con el marcador empatado a dos goles y el sexto minuto adición corriendo en el reloj, ‘Lucho’ Díaz se metió una corrida que solo pudo parar Casemiro con una plancha que conectó la pierna derecha del colombiano. Los gestos de dolor del extremo y la reacción de Jürgen Klopp tomándose la cabeza con las manos apenas sería el abrebocas de lo que iba a generar esta acción.

Finalizó el partido del 7 de abril y una de las palabras más esperadas era la de Casemiro. Luego de aquella patada a Díaz y del empate contra Liverpool, el jugador brasilero publicó en Instagram un mensaje con dos fotos diciendo “gran esfuerzo de todo el equipo en casa… ¡¡¡Gracias, Old Trafford!!!”, e hizo una dura confesión por el mal momento deportivo que vive con el Manchester United.

Casemiro le concedió una entrevista a ESPN Brasil y le confesó que “este es el punto que más me molesta de no luchar por títulos. Estar a 20 puntos del primer lugar. A veces, no puedo ni dormir para intentar pensar en hacer algo diferente. Es la realidad. No tiene sentido pensar sobre el título o las plazas de Champions, hay que pensar en los partidos de hoy”. ¿Faltaba algo más? ¡Claro que sí! La reacción del DT del Liverpool con el volante brasilero después de la patada a ‘Lucho’ Díaz.

Se reveló el video de la reacción del DT de Liverpool con Casemiro tras la patada a Díaz

A pesar de que su primera reacción fue de asombro por ver lo fuerte de la acción contra Díaz, una vez que finalizó el partido entre Manchester United y Liverpool, la reacción de Jürgen Klopp fue entrar al campo de juego y cuando se encontró con Casemiro tuvieron una charla en la que el jugador brasilero le tocó varias veces el pecho al entrenador alemán en símbolo de admiración y la respuesta fue una palmada cariñosa a la cara y un abrazo. Todo quedó más que bien.

Jürgen Klopp confirmó lo que hará después de dejar al Liverpool FC

En la conferencia de prensa para el partido Liverpool vs. Atalanta del jueves 11 de abril a las 2:00 P.M. por la ida de los cuartos de final de la Europa League, a Jürgen Klopp le preguntaron sobre sus planes después terminar de dirigir al equipo inglés al final de la temporada 2023-24 y la respuesta fue contundente: “En este momento, no planeó una futura carrera como entrenador. Quizás vuelva a preguntarme dentro de un año, pero no en este momento”.