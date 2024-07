Portugal y Francia protagonizaron, hasta ahora, el juego más igualado que se haya visto en la Euro 2024. Por los cuartos de final del certamen, ninguno de los dos equipos salió a regalar espacios. Plantearon un juego muy defensivo para contrarrestar al rival y así se pasaron los 120 minutos de juego. Con muy pocas acciones en las áreas, el compromiso terminó 0-0 y todo tuvo que definirse con los penales. Una vez más, la suerte le sonrío a los galos. Cristiano Ronaldo y compañía le dijeron adiós al torneo, con un final muy emotivo para el astro luso.

Sobre el juego, no hay mucho por decir. Portugal y Francia salieron a la cancha con la intención clara de no regalar espacios al rival. Cada jugada demostró que ambos equipos estaban listos para contrarrestar los ataques contrarios con un fuerte esquema defensivo. Kylian Mbappé no pudo brillar adelante y lo mismo ocurrió con Cristiano Ronaldo. Las grandes figuras de este duelo se perdieron en entre las férreas marcas de los defensas. Cada minuto que pasaba, era la sentencia clara de que todo se definiría en los penales.

Tras 120 minutos de partido, el árbitro del juego decretó los lanzamientos desde el punto blanco. Francia tuvo un 100% de aciertos y todos sus cobradores mandaron la pelota al fondo de la portería. Portugal no corrió con la misma suerte. Joao Félix fue el único que no pudo convertir y eso le dio la clasificación a los franceses.

Luego de que los penales decidieran a Francia como vencedor del duelo, la tristeza se apoderó de los jugadores de Portugal. Las cámaras buscaron el rostro de Cristiano Ronaldo, quien se veía visiblemente decepcionado. Aparecieron las lágrimas en sus ojos porque este resultado sentenciaba su historia en la Eurocopa.

Luego, los focos lo volvieron a encontrar cuando se fundía en un fuerte abrazo con su compañero, Pepe. El veterano defensor no pudo contener el llanto y soltó sus lágrimas en el pecho de CR7. Para ambos fue la última Eurocopa que disputaron con la camiseta de Portugal. Tenían el sueño de despedirse ganando otra vez este título, como lo hicieron en 2016.