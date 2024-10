James Rodríguez no la pasa bien con el Rayo Vallecano. Pese a su gran nivel con la Selección Colombia donde es uno de los mejores jugadores del continente, el ‘10’ no ve minutos con el Rayo Vallecano y, este sábado en el triunfo 1-0 sobre Alavés, el colombiano fue suplente y no ingresó en ningún momento del compromiso.

Publicidad

Publicidad

James estuvo en el banco durante los 90′ minutos, se pensó que ingresaría en algún momento del partido, pero todo se complicó y no pudo ser así. Más allá de la poca confianza o gusto que tiene el entrenador Íñigo Pérez hacia el colombiano, el contexto del juego pudo haber afectado todo.

ver también La razón por la que James Rodríguez no vio minutos en Rayo Vallecano vs. Alavés

Esto dijo el técnico de Rayo Vallecano tras no poner a James Rodríguez ante Alavés

En los primeros minutos, Rayo salió con todo, tomó el control del partido y generó varias opciones claras de peligro, sin embargo, en el momento menos esperado, Abdul Mumin vio la tarjeta roja. El jugador del cuadro local cometió una falta a los 22′ minutos siendo último hombre y terminó expulsado, ahí cambió todo.

Lo cierto es que pudo aguantar el juego, pero las condiciones no se prestaban para el ingreso de James. Solo hasta el minuto 80′ llegó el gol del cuadro local, por lo que fue complicado el ingreso de James Rodríguez al terreno de juego.

Publicidad

Publicidad

El entrenador salió a aclarar el tema y explicó la razón por la que no usó a James y a otros jugadores: “me encantaría que pudiesen jugar los que no han salido. Ahora, con la Copa del Rey, es una opción para los que no han jugado mucho. Estoy muy ilusionado, la verdad”.

En cuanto a las sustituciones durante el partido y por qué no metió a James, dijo: “respecto a los cambios, yo creo mucho en jugar con el 4-2-3, con los extremos cerrados, en este caso, Álvaro y Embarba se emparejaban con el cambio. Intentar dejar libres a los centrales”.