Sin duda alguna, una de las tristes historias que dejó el terrible terremoto en Turquía fue la muerte del futbolista africano, Christian Atsu. A mediados de 2022, llegó a Turquía para defender la camiseta del Hatayspor y, lamentablemente, terminó perdiendo la vida durante este evento sísmico que cobró la vida de miles de personas en ese país. Varios de sus colegas en el fútbol le han rendido homenaje en los últimos días.

Uno de ellos fue el jugador del Ajax, Mohammed Kudus. El gahnés era muy amigo de Atsu y, como era de esperar, la muerte de su colega lo dejó bastante afectado. Aun así, el mediocampista africano saltó a la cancha con el deseo de rendir homenaje en memoria de Christian y acabó anotando un golazo de tiro libre en la Liga de los Países Bajos, ante Rotterdam.

En la celebración, Kudus se sacó la camiseta del Ajax y dejó expuesta una camiseta blanca que llevaba debajo de la indumentaria de su club. Allí había un mensaje claro: "R.I.P Atsu", que en su traducción significa "Descansa en paz, Atsu".

Luego del emotivo momento, todos esperaban que el árbitro le mostrara la tarjeta amarilla por levantarse la prenda de su club tras la anotación. En las reglas, este tipo de gestos está tipificado como violación a la norma y es castigado con la amonestación. Sin embargo, el árbitro, se saltó todo esto, se acercó a Kudus y le brindó una palabras de aliento por la perdida de su amigo: "Tenemos reglas, pero esto va más allá del fútbol", le dijo el juez Pol van Boekel al jugador, apoyándolo en su dolor.

¿Qué dijo Kudus tras el partido y su homenaje a Christian Atsu?

"Se trata de la vida y la muerte. El árbitro me dijo que no estaba permitido, pero lo entendió porque es una situación mucho más grandes que el fútbol. Mis mayores respetos para él". Fueron las palabras de Kudus tras el partido, agradeciéndole al árbitro Pol van Boekel por no mostrarle la tarjeta amarilla tras su festejo y homenaje a Christian Atsu.