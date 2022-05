El delantero colombiano Rafael Santos Borré fue titular y nuevamente, gran protagonista del Eintracht Frankfurt. Su poderío goleador y presencia en el ataque lo ratifica como la gran figura de este club alemán, que pone su nombre en lo más alto y se anota en la lista de ganadores de la Europa League.

Así como Falcao García, James Rodríguez o Carlos Bacca, Santos Borré levantó el título de la Europa League siendo gran protagonista y titular. Su labor en el Eintracht Frankfurt toma valor, pues su anotación le dio la esperanza al club y firmó el 1-1 que forzó el alargue, donde se definió todo en penaltis.

Al frente estaba el Rangers de Esocia, uno de los clubes más tradicionales y ganadores del mundo, que arribó a la final y pese a dar pelea, no le alcanzó en los minutos finales para al menos forzar los penaltis. Cabe recordar que el colombiano Alfredo Morelos no pudo jugar contra el Frankfurt por una lesión y fue baja sensible.

Al minuto 68, Santos Borré apareció en el primer para para definir como delantero de área y así empatar el encuentro. Aprovechó un buen balón tras un centro desde la derecha, donde el club alemán era insistente en el ataque. Ante una débil marca de Rangers, el colombiano se movió en medio de los centrales y puso la igualdad.

Además de eso, tras el alargue, Santos Borré puso el penalti definitivo para poner a celebrar al Eintrach Frankfurt. De esta manera, 'La Máquina' ratifica su poderío en este club, que consigue uno de los títulos más importantes para su carrera hasta el momento. Fue decisivo 'El Comandante y ahora celebra con los alemanes.