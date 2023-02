Emiliano Martínez, portero de amores y odios, sigue dando de qué hablar en el fútbol internacional. El campeón del mundo fue uno de los protagonistas en el título de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, sobre todo en la tanda de penales ante Países Bajos en la semifinal y Francia en la gran final.

Sus actuaciones con la ‘albiceleste’ han sido la causa de diferentes polémicas en redes sociales por quienes apoyan y critican su forma de celebrar. Además de sus constantes declaraciones que no gustan entre los aficionados. Aun así, ha sido galardonado en diferentes oportunidades, fue el mejor arquero de la Copa del Mundo y considerado uno de los mejores en Europa.

El ‘Dibu’ no para de celebrar, pues recibió una noticia que alimenta su ‘ego’, pues fue nominado a los Premios The Best. La FIFA entregó el anuncio este miércoles en donde también mencionaron a los rivales del argentino: Thibaut Courtois, ganador de la Champions League con Real Madrid, y Yassine Bounou, quien logró una participación histórica con Marruecos en Qatar.

Los ganadores se conocerán el próximo 27 de febrero en una gala que la FIFA llevará a cabo en París y serán elegidos por un jurado internacional que estará compuesto por entrenadores y capitanes de todas las selecciones, periodistas especializados de cada país y de los internautas que dejen sus votos en la página de FIFA.