La Selección Colombia se alista para jugar la final de la Copa América 2024 ante Argentina y se mentaliza en la posibilidad de ser campeón, en lo que será un duelo difícil y con pronóstico parejo. Hay expectativa en el continente, pues se ven las caras los dos favoritos desde la previa del torneo. El partido se realizará el próximo 14 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, a partir de las 7:00 pm, hora colombiana.

La primera final del entrenador Néstor Lorenzo con la Selección Colombia. Es algo muy especial, debido a que se medirá ante su país de origen. Hasta el momento, la campaña del estratega es impecable y cumple con un buen torneo. No es un secreto que encontró el equipo ideal en medio de largas listas de pre-convocados. Para muchos, es uno de los que mejor juega en esta Copa América y Argentina no la tendrá fácil.

El invicto sigue creciendo. Néstor Lorenzo acumula 28 partidos sin perder en su era y está ante el juego de la historia. Dato que no pasa desapercibido en Lionel Messi y la Selección Argentina, que se alista para el trascendental juego en Miami. Al frente está James Rodríguez, Luis Díaz y una banda que tiene hambre de título y no se la colocará fácil.

Dibu Martínez, arquero de Argentina. Getty.

Dibu Martínez sorprende a Colombia y elogia a James Rodríguez

En rueda de prensa de la Selección Argentina, Emiliano ‘Dibu’ Martínez acompañó al técnico Lionel Scaloni. El portero del Aston Villa le es fiel a su particular estilo y le metió más fuego a la final contra la Selección Colombia en Miami. Asimismo, el arquero le mandó un guiño a James Rodríguez, lo cual no deja de sorprender a toda la nación colombiana.

“La zurda de James es una de las mejores del mundo” Dibu Martínez en rueda de prensa.

“Con el entrenador de arqueros estoy trabajando más el juego aéreo donde es fuerte Colombia”, agregó Emiliano ‘Dibu’ Martínez sobre Colombia.

Dibu Martínez calienta la final contra la Selección Colombia

Por otra parte, siendo fiel a su particular estilo, el arquero del Aston Villa no se guardó nada y metió picante. Dibu Martínez dio su concepto sobre lo que pasó en la semifinal Uruguay vs. Colombia y sin sorpresa en esta ocasión, apoyó a los jugadores uruguayos, que se vieron involucrados en trifulca con hinchas colombianos en Charlotte.

“Yo no diría que haría lo mismo (pelear con los hinchas), pero estoy apoyando a los jugadores de Uruguay. Creo que tenemos que reforzar un poco más la seguridad”, dijo Emiliano Martínez en la rueda de prensa.