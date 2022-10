Dicen por ahí que para verdades el tiempo. Luis Suárez se confesó y contó los más profundos secretos de su salida de Barcelona. El delantero uruguayo contó cómo fue todo en su última etapa con el ‘azulgrana’. Además, reveló lo que tuvo que vivir su amigo, Messi, a quién lo vio llorar en varias ocasiones.

“Lo pasamos mal, Leo sufrió muchísimo, nunca había visto a Messi llorar como lo vi llorar en el Barcelona, le dolió. Siempre me quedó esa incertidumbre de por qué fue todo, pero luego por suerte fui feliz en el Atlético de Madrid”.

Sobre su relación con el ‘10’ argentino dijo: “cuando llegué al Barcelona le dije a Leo que venía a ganar, no a ocupar el lugar de nadie. Él se dio cuenta que lo que yo le decía era con sinceridad y fue creciendo la relación. Lo que te deja contento de esa etapa fue la felicidad que teníamos los tres (Messi, Neymar y Suárez) por algún gol que hiciera alguno de los otros dos, y la humildad que había a la hora de compartir las cosas”.

También se refirió a los buenos momentos junto a Messi y Neymar: “me hicieron ganar una Bota de Oro, Leo me dejaba patear penales para que yo ganara el premio, o, por ejemplo, ambos llegaban al arco a definir y relojeaban dónde venía yo. Eso lo valoro muchísimo. No había ego de ninguno, los tres estábamos contentos y felices, y el resto del equipo corría por nosotros porque se daba cuenta de eso”.

En cuanto a su última etapa con Barcelona, indicó que no lo trataron bien, pero que todo tenía un propósito: “yo iba, me presentaba a entrenar y me mandaban a entrenar aparte, sufría mucho y llegaba a casa y lloraba por cómo me habían tratado. Me dolía, también era un mensaje de que querían dejar a Leo solo, separarlo. Nosotros no teníamos nada que ver, era un quilombo del club”.