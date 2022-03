El futuro de Juan Guillermo Cuadrado aún no está definido y aunque el jugador colombiano tendría casi lista su renovación con la Juventus por dos años más, el Tottenham de Inglaterra se atravesaría y estaría muy interesado en llevarse al antioqueño.

Según informó el periodista Rudy Galetti, el equipo de Londres ya se contactó con el agente de Juan y así tener información para poder llevarse al futbolista ‘cafetero’.

“Tottenham se puso en contacto con el agente de Juan Cuadrado (Lucci) para obtener información. Para el jugador colombiano la prioridad es la renovación con Juventus. En ausencia de acuerdo, Paratici estaría encantado de darle la bienvenida”, dijo Rudy en su cuenta de Twitter.

Por el momento la renovación de Cuadrado no ha sido confirmada, pero, aunque la intención del exDIM es seguir en el equipo de sus amores, de no darse una negociación final en los próximos días, no sería raro ver al jugador con una nueva camiseta.

Cabe recordar que el contrato de Cuadrado con la Juventus finaliza el próximo 30 de junio del año 2022.