Sin duda alguna, la eliminación del FC Porto de la Champions League es un duro revés para las aspiraciones del club en todos los ámbitos posibles. Este certamen prácticamente es el único que pone al equipo portugués en el plano internacional para competir e, incluso, poder mostrar sus mejores jugadores en el mercado de fichajes.

+ Video: Atlético de Madrid vapuleó al Porto y lo eliminó de la Champions League

Con el cupo asegurado para la fase final de la UEFA Europa League, ahora al Porto no le queda otra que enfocarse de lleno en la liga de Portugal. El torneo luso no se detiene por el fin de año y tendrá jornadas hasta los últimos días de 2021 y en Año Nuevo también calendario confirmado. Eso quiere decir que Luis Fernando Díaz y Mateus Uribe no tendrán descanso con el 'Dragao'.

Sin embargo, es el guajiro al que se le aproximan días claves en Europa. Sin la Champions, no tendrá alternativa que seguir brillando en Portugal para no perder el interés de los grandes clubes en Europa. Que ya no vaya a jugar en la Liga de Campeones le abre la inminente posibilidad de que algún equipo clasificado a octavos de final lo pueda fichar en enero y que siga jugando en el máximo torneo de clubes en el Viejo Continente.

Por ahora, el FC Porto espera que la ventana de fichajes de invierno sea el momento preciso para que llegue una jugosa oferta por la joya colombiana. El Liverpool ya hizo una primera oferta formal y se espera que las negociaciones sigan para que Luis Fernando Díaz empiece el 2022 jugando en Anfield bajo la dirección de Jurgen Klopp.