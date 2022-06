El volante senegalés Sadio Mané deja el Liverpool, donde se convirtió en uno de los mejores del mundo y ahora es nuevo jugador del Bayern Múnich de Alemania, siendo uno de los movimientos más llamativos de este mercado de pases de verano en Europa que hasta ahora comienza.

En medio de la despedida de Liverpool, de donde se va vestido de ídolo con seis títulos ganados y siendo clave para el ataque de Jürgen Klopp, Sadio Mané dejó un sentido mensaje que muy seguramente eriza la piel de cualquier hincha 'Red'. En su escrito, se acordó de Roberto Firmino, Mohamed Salah y Luis Díaz.

Ahora, Sadio Mané se convierte en una de las figuras de Bayern Múnich para la próxima temporada, donde pinta como un titular fijo a la espera de lo que pase con el polaco Robert Lewandowski, quien estaría cerca de abandonar el equipo alemán. Su reemplazo en Liverpool será el uruguayo Darwin Nuñez.

"Difícil encontrar las palabras correctas para esto. Solo quiero decir, gracias, desde el fondo de mi corazón ha sido un placer ser una pequeña parte de este increíble éxito que hemos logrado juntos durante estos seis años. Ustedes siempre estuvieron ahí en los buenos y los malos momentos. Nunca olvidaré esto. Gracias otra vez. You will never walk alone", dijo Sadio Mané.