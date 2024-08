La buena noticia que da el Bayern Múnich sobre una figura del fútbol colombiano

Ana María Guzmán fue dada de alta inmediatamente después de la convocatoria de la Selección Colombia Sub 20 para el Mundial Femenino de la categoría que se jugará en el país, lo que quiere decir que será una baja lamentable para el campeonato. Lo ideal sería que retomara las actividades, sume minutos y tenga continuidad en el Bayern Múnich, y así tener el esperado regreso a la Selección en un futuro. Vale resaltar que otro de los eventos que se perdió por su lesión fueron los Juegos Olímpicos de París 2024.

Se trata de Ana María Guzmán, una jugadora que se ha visto afectada por las lesiones y ha estado varios meses fuera de las canchas. El reporte médico del Bayern Múnich presenta a ‘La Mona’ totalmente recuperada y lista para volver a las canchas. La novedad también cae de gran manera en la Selección Colombia, aunque no estará en el próximo Mundial Sub 20.

