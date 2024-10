Jamie Gittens, jugador del Borussia Dortmund. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

Luis Díaz tuvo un comienzo de temporada de gran manera y ahora está abierta la posibilidad de que caiga una oferta en el mercado de invierno de otros gigantes en Europa. Pese a ser muy bien valorado por el técnico Arne Slot, si Lucho sigue aumentando su nivel, será inevitable no escuchar ofertas con varios millones de euros de por medio.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.